شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سموحة يتدرب فى أنجولا استعدادا للبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى ، أول تدريب له ، بأنجولا ، فى إطار الاستعداد لقبل نهائى البطولة الأفريقية .

ومن المقرر أن يخوض سموحة مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى بعد غد الجمعة فى قبل نهائى البطولة الأفريقية ، والمباراة الثانية أمام نفس الفريق يوم 26 من نفس الشهر.

كانت بعثة سلة سموحة قد غادرت إلى أنجولا اول أمس ، بقائمة تضم كل من تامر مصطفى ، وأشرف السيد ، و شريف الدياسطى ، و أحمد السيد ، وعمر عزب ، وأحمد عزب ، و جيمس ادواردو ، و ابراهيم خالد ، و اوجستين اوكوسن ، ومروان سرحان ، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى و أداموف تاكا.

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سلة سموحة



سموحة فى انجولا



سموحة يستعد لأول اغسطس



اشرف توفيق مدرب سلة سموحة