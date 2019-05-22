- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. سموحة يتدرب فى أنجولا استعدادا للبطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى ، أول تدريب له ، بأنجولا ، فى إطار الاستعداد لقبل نهائى البطولة الأفريقية .
ومن المقرر أن يخوض سموحة مباراته أمام أول أغسطس الأنجولى بعد غد الجمعة فى قبل نهائى البطولة الأفريقية ، والمباراة الثانية أمام نفس الفريق يوم 26 من نفس الشهر.
كانت بعثة سلة سموحة قد غادرت إلى أنجولا اول أمس ، بقائمة تضم كل من تامر مصطفى ، وأشرف السيد ، و شريف الدياسطى ، و أحمد السيد ، وعمر عزب ، وأحمد عزب ، و جيمس ادواردو ، و ابراهيم خالد ، و اوجستين اوكوسن ، ومروان سرحان ، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى و أداموف تاكا.
سلة سموحة
سموحة فى انجولا
سموحة يستعد لأول اغسطس
اشرف توفيق مدرب سلة سموحة
تدريبات سموحة 2
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.. سموحة يتدرب فى أنجولا استعدادا للبطولة الأفريقية للسلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.