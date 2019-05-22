نائب إنبي: علي ماهر مستمر.. وهدفنا المربع الذهبي الموسم المقبل

أبدى المحاسب زكريا السيد نائب رئيس نادى إنبي سعادته ببقاء الفريق بالدوري الممتاز قبل انتهاء المسابقة بجولة،مشيرا إلى أن فريقه يستحق مكانة أفضل من الحالية.
وأضاف: رغم صعوبة لقاء النجوم يوم الاثنين المقبل في الجولة الأخيرة إلا أن الفوز سوف يضع إنبي كواحد ضمن الفرق السبعة الأولى بجدول الدوري مع نهاية الفعاليات.
ووجه زكريا الشكر للاعبين والجهاز الفني بقيادة على ماهر المدير الفني وعبدالناصر محمد مدير الكرة على الجهد المبذول من أكبر مسئول إلى عامل غرفة خلع الملابس، لتفاني
وقال هدفنا التواجد في الموسم المقبل بالمربع الذهبي والمشاركة في إحدى بطولتى أفريقيا من جديد.
وحول بقاء الجهاز الفني الحالي قال زكريا: عقد الكابتن على ماهر ممتد
وقال سيتم عقد جلسة مع ماهر خلال الأيام المقبلة وبعد انتهاء الموسم بشكل رسمى للتعرف على خطته للموسم الجديد لتلافي ماحدث في الموسم الحالي، ومايحتاجه من دعم رغم أن لدينا قوة غائبة بسبب إصابة بعض اللاعبين بالرباط الصليبي وغيابهم مدة طويلة عن المستطيل الأخضر مثل عرفة السيد وصلاح سليمان ومحمد مرسى مشددا على أن القادم سيكون أفضل للنادى البترولي.
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