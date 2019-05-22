طارق العشري: نرفض التعديلات على جدول الدوري ومتمسكين بمواجهة الزمالك أولًا

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق حرس الحدود رفضه للتعديلات التي أجراها اتحاد الكرة على جدول مباريات الدوري بعدما أعلنت لجنة المسابقات جدول الجولة الأخيرة من الدوري اليوم.

وقال العشري في تريحات لبرنامج مع

شوبير إن الفريق متمسك بالجدول ولن يخوض مباراة الزمالك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتمسكنا بجدول المسابقة الذي تمت الموافقة عليه من قبل، موضحا أنمباراة الزمالك موعدها 30 مايو ولن نخوضها يوم 3 يونيو.

وأضاف أن الحدود من الفرق المهددة بالهبوط ولن نسمح بإهدار مجهود عام كامل بسبب عدم الحيادية.

وأوضح أنه لا مانع لديه من تأجيل باقي المباريات إلى ما بعد أمم إفريقيا حال تأجيل الدوري بصفة عامة.