طلعت يوسف: مهمتي مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام فقط

أكد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لسيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف سيد البلد.
وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « مهمتي مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة
وأضاف: « غدا سأحسم الجهاز المعاون لي في الاتحاد وأفراد الجهاز المعاون سيكونون من أبناء النادي».
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