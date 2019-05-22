محمد أبو الغار يتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

تأهل محمد أبو الغار لاعب منتخب مصر للاسكواش إلى الدور ربع النهائي "دور الـ 8" من بطولة بريطانيا المفتوحة بعد الفوز على الفرنسي جريجور مارشي. وفاز أبو الغار على لاعب منتخب فرنسا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما اليوم بدور الـ 16 واستغرقت حوالي 40 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: 12-10 / 11-2 / 11-2. وتقام بطولة بريطانيا للاسكواش خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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