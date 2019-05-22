الأهلي يعلن موقفه من تأجيل لقاء القمة بعد مباراة الإسماعيلي

يعلن النادي الأهلي موقفه من تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك إلى ما بعد بطولة أمم أفريقيا بعد خوض مباراة الإسماعيلي بالدوري. أفريقيا بعد خوض مباراة الإسماعيلي بالدوري. وأكد مصدر بالأهلي لـ"بوابة الوفد" أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يدرس الموقف كاملاً وسيحسم موقفه بالنسبة لخوض مباراتي المقاولون والزمالك بعد المواعيد الجديدة للمباريات.

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