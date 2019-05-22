الأهلي يرفض مواجهة بيراميدز في الكأس 3 يونيو

رفض مسؤولو النادي الأهلي خوض لقاء بيراميدز يوم 3 يونيو المقبل في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر. عشر ببطولة كأس مصر. وأكد مسؤولو النادي أنه لا مجال لخوض مباراة بيراميدز قبل توقف النشاط بسبب أمم أفريقيا كما أنه لم يتم إبلاغ الأهلي بهذه الفكرة من الأساس.

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