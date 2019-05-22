سلة سموحة يواصل استعداداته لمواجهة أول أغسطس

يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة تدريباته يؤدي الصباحية الأولى اليوم الأربعاء بملعب الأول أغسطس فس أنجولا. ويتدرب الفريق تحت قيادة المدرب أشرف توفيق على فترتين صباحية و مسائية بالإضافة للجيم قبل المباراة المرتقبة يوم الجمعة القادم. يواجهه فريق سموحة نظيره أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية. جدير بالذكر تأهل الفريق السكندري للدور نص النهائي علي حساب الأهلي المصري.

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