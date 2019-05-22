رنيم الوليلي تتأهل لربع نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

تأهلت رنيم الوليلي لاعبة منتخب مصر للاسكواش إلى الدور ربع النهائي " دور الـ 8 " من بطولة بريطانيا المفتوحة بعد الفوز على الأمريكية أماندا صبحي. أماندا صبحي. وفازت رنيم على منافستها الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم واستغرقت حوالي 26 دقيقة وجاءت نتائج الأشواط كالأتي: 12-10 / 11-6 / 11-6. وتقام بطولة بريطانيا للاسكواش خلال الفترة من 20 إلى 26 مايو الجارى، وتبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

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