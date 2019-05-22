تفاؤل في بتروجت رغم اقتراب الفريق من الهبوط

سيطرت حالة من الاستياء بين إدارة نادي بعد الخسارة أمام سموحة بهدفين نظيفين واقتراب الفريق بقوة من الهبوط. وأكد بعض المسئولين بالنادي أن هناك تفاؤلًا رغم الموقف الصعب حيث سيلعب الفريق أمام المقاولون وليس أمامه سوى الفوز. تفاؤلًا رغم الموقف الصعب حيث سيلعب الفريق أمام المقاولون وليس أمامه سوى الفوز. وأكد مصدر مسئول بأن الفريق أضاع نقاطًا سهلة في اللقاءات الثلاثة الأخيرة حيث كانت الأمور بأيدينا وباتت اليوم في أقدام الآخرين حيث سنلعب على الفوز على المقاولون والانتظار لنتائج الفرق الأخرى خاصة سموحة والاتحاد السكندري.

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