رياضة | نجمي برشلونة يقرران البقاء مع البلوجرانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجمي برشلونة يقرران البقاء مع البلوجرانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأنه على الرغم من كثرة الأنباء عن رحيل ثنائي برشلونة الفرنسي صامويل وامتيتي والكرواتي إيفان راكيتيتش إلا أن بقائهم مع الفريق ممكن جداً.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن ثنائي الفريق طلبا من إدارة النادي الكاتلوني البقاء مع الفريق على الرغم من العروض التي قدمت لهم في الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إيفان راكيتيتش تلقى عرض مغري من إنتر ميلان الإيطالي وهناك أندية أخرى مهتمة بضمه وأفادت التقارير بموافقة برشلونة على رحيله.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن صامويل اومتيتي الذي فقد مكانه الأساسي في الفريق في الأشهر الماضية يحظى بإهتمام أندية عديدة على رأسهم مانشستر يونايتد وآرسنال.