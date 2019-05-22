رياضة | تفاصيل عقد كلوب مع ليفربول.. وهل يرحل لقيادة السيدة العجوز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد كلوب مع ليفربول.. وهل يرحل لقيادة السيدة العجوز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن يوفنتوس رحيل ماسيمليانو أليجري المدير الفني للفريق وبدأ في البحث عن مدير فني آخر لخلافته وبدء مشواره مع السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وألمحت تقارير صحفية بريطانية بأن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي مرشح لقيادة يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن ما قدمه كلوب مع ليفربول منذ توليه المهمة الفنية للفريق هو الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مما جعل المدرب الألماني محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبرى.

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وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه على الرغم من أن احتمالات رحيل كلوب عن ليفربول خلال الفترة الحالية قليلة إلا أن هناك أنباء ربطت اسمه لخلافة أليجري في يوفنتوس.

وكشفت الصحيفة البريطانية بأن كلوب مرتبط مع ليفربول بعقد ممتد حتى 2022، يحصل فيه على راتب يبلغ 7 مليون جنيه استرليني في الموسم الواحد وأنه إذا رغب يوفنتوس في ضمه فسيتعين عليه دفع مبلغ مالي يقدر بـ 32 مليون جنيه استرليني وهو الشرط الجزائي في عقده.

يذكر أن كلوب سيقود الريدز أمام توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع الشهر المقبل على ملعب واندا ميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.