رياضة | فرمان ناري من رئيس الزمالك لجروس بشان "كهربا" في موقعة حسم الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرمان ناري من رئيس الزمالك لجروس بشان "كهربا" في موقعة حسم الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب رئيس نادي الزمالك من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالفريق عدم استبدال كهربا لاعب الفريق خلال مباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية.

وأكد رئيس الزمالك على جروس بضرورة استمرار كهربا حتى النهاية لما يتمتع به من إمكانيات ومهارة عالية وتأثير الفريق بشكل سلبي حال خروجه كما حدث في مواجهة الذهاب أمام نهضة بركان المغربي والخسارة بهدف نظيف.

ويواجه الزمالك نظيره نهضة بركان الأحد المقبل في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية على ستاد برج العرب بالإسكندرية.