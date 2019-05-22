رياضة | نجم برشلونة يطلق تصريحا ناريا حول مستقبله

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أكد لاعب وسط برشلونة، الكرواتي إيفان راكيتيتش، أنه لم يفكر مطلقاً في الرحيل عن النادي الكاتالوني، مشيراً إلى أنه يضع بين أهدافه الفوز بدوري الأبطال الأوروبي مع "البلاوغرانا" مرة أخرى.

وفي مقابلة نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم الأربعاء، قال الدولي الكرواتي: "لدي عقد مع برشلونة، ولم أفكر مطلقاً في الرحيل"، معرباً عن رغبته في الفوز بالتشامبيونز مرة أخرى مع البرسا والمزيد من الألقاب".

وتعقيباً على تردد اسمه بين اللاعبين المرشحين للرحيل عن البرسا هذا الصيف، حيث أشارت شائعات إلى إمكانية انتقاله لإنتر ميلان، قال: "إنتر ميلان؟ أكن الاحترام للفرق الأخرى، وإذا كانوا يريدونني فهذا لأنني أقوم بعمل جيد".

واستطرد: "لدي عقد مدته ثلاث أعوام، وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه، والذي أشعر فيه أنا وأسرتي بسعادة".

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وأقر اللاعب (31 عاماً) بأنه يشعر بالدعم الشديد من المشجعين، وأكد أنه يشعر بحبهم حين يصفقون له أو يرددون اسمه، مؤكداً هذا أفضل شيء، وأتمنى أن يستمر لفترة طويلة".

وعن انتقال لاعب أياكس آمستردام فرينكي دي يونغ للبرسا، ذكر راكيتيتش بأن اللاعب الهولندي لم يصل لإشغال مركزي، فمركزي مشغول بالفعل، في أياكس ومع منتخب هولندا هو يلعب في مركز آخر".

وفيما يتعلق باهتمام برشلونة بضم المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي ودع أتلتيكو مدريد نهاية الموسم، قال راكيتيتش: "أتمنى أن يكون معنا هنا في الفريق".