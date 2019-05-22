رياضة | أرقام "الكان" القياسية (2).. المنتخبات الأكثر مشاركة في بطولة الأمم الإفريقية عبر التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام "الكان" القياسية (2).. المنتخبات الأكثر مشاركة في بطولة الأمم الإفريقية عبر التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام قليلة وتنطلق منافسات النسخة 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة القارية.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" حتي موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 سلسلة حلقات متواصلة بعنوان "أرقام الكان القياسية" يتناول في كل حلقة أبرز الأرقام القياسية في تاريخ البطولة القارية التي انطلقت للمرة الأولي عام 1957 في السودان، وتوج المنتخب المصري بلقبها الأول.

ونتناول في الحلقة الثانية من سلسلة "أرقام الكان القياسية" المنتخبات الأكثر مشاركة في بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ.

- منتخب مصر:

يعتبر المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي في المشاركات ببطولة أمم إفريقيا، وشارك في 24 نسخة من البطولة القارية، ونجح في تحقيق لقب البطولة 7 مرات طوال تاريخه، وحقق لقب الوصيف مرتين.

- منتخب كوت ديفوار:

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يشارك المنتخب الإيفواري في بطولة أمم إفريقيا للمرة 23 في تاريخه، ويعتبر ثاني أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة القارية، لكن رغم مشاركاته العديدة لم ينجح في التتويج باللقب الإفريقي سوي مرتين عامي 1992، و 2015

- منتخب غانا:

تحمل المشاركة القادمة لمنتخب غانا في بطولة أمم إفريقيا رقم 22 في تاريخ مشاركات "البلاك ستارز" بالبطولة، واستطاع تحقيق اللقب 4 مرات كثالث أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب البطولة بعد مصر والكاميرون.

- الكاميرون – الكونغو – تونس:

يتقاسم المركز الرابع في المنتخبات الأكثر مشاركة في بطولة أمم إفريقيا 3 منتخبات الكاميرون والكونغو الديمقراطية وتونس حيث ستكون المشاركة بالنسخة القادمة بالبطولة هي رقم 19 لهم، حقق المنتخب الكاميروني اللقب 5 مرات، والكونغو مرتين، بينما فاز نسور قرطاج باللقب مرة وحيدة.

- نيجيريا – الجزائر:

تحمل المشاركة المقبلة لمنتخبي الجزائر ونيجيريا في بطولة أمم إفريقيا رقم 18 في تاريخ مشاركاتهما بالبطولة القارية، حقق منتخب نيجيريا اللقب 3 مرات، بينما فاز محاربي الصحراء باللقب مرة وحيدة.