رياضة | مدربون × كان 2019 (2) .. أليو سيسيه صانع الانجازات السنغالية يبحث عن لقب تاريخي في أرض الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدربون × كان 2019 (2) .. أليو سيسيه صانع الانجازات السنغالية يبحث عن لقب تاريخي في أرض الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتى موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.

ونتناول في الحلقة الثانية من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال.

- مسيرته الكروية:

أليو سيسيه من مواليد 24 مارس لعام 1976 في مدينة "زيجينشور" بالسنغال ويبلغ عمره 43 عامًا، كان يلعب في مركز المدافع، ولعب خلال مسيرته الكروية في عدة أندية بداية من عام 1994 حيث لعب مع أندية ليل وسيدان وباريس سان جيرمان ومونبلييه ونيم في فرنسا وكذلك بورتسموث وبرمنجهام في إنجلترا.

وكان "سيسيه" أحد الأعمدة الرئيسية في منتخب السنغال وشارك معه في بطولة كأس العالم 2002 في كوريا واليابان وصعد مع منتخب بلاده لدور الثمانية بالبطولة في أول مشاركة لـ"أسود التيرانجا" بالمونديال، كما ساهم مع زملائه في الحصول على مركز وصيف بطولة كأس الأمم الإفريقية في نفس العام، واعتزل كرة القدم في موسم 2009-2010، وقرر بعدها الاتجاه للتدريب.

- مسيرته التدريبية:

بدأ أليو سيسيه مسيرته التدريبية كـ"مدرب مساعد" في الجهاز الفني لفريق لوهان كويسو الفرنسي ، بعدها عمل "سيسيه" مدربًا مساعدًا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي السنغالي عام 2012 مع المدرب السنغالي أمارا تراروي، ثم عمل مساعدًا للفرنسي آلان جيريس وجوزيف كوتو في الجهاز الفني المنتخب الأول حتي 2015.

حصل أليو سيسيه على فرصة تولي القيادة الفنية للمنتخب السنغالي في 5 مارس عام 2015 ليجلس للمرة الأولي على كرسي الرجل الأول في الجهاز الفني لمنتخب بلاده، واستطاع خلال السنوات الماضية تحقيق نجاحًا مذهلًا رفقة أسود التيرانجا على كافة المستويات، ويعتمد على طريقة لعب 3-3-4 وتتغير أحيانًا 1-3-2-4.

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- أرقامه مع السنغال:

قاد أليو سيسيه منتخب السنغال في 38 مباراة حتي الآن، حقق الفوز في 23 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر 5 مباريات، وسجل لاعبوه 66 هدفًا واستقبلت شباكه 29 هدفًا.

صعد "سيسيه" بمنتخب السنغال لبطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية برصيد 16 نقطة جمعها (5 انتصارات – 1 تعادل)، وسيتواجد منتخب اسود التيرانجا ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة مع منتخبات الجزائر – كينيا - تنزانيا.

- أبرز إنجازاته:

قاد منتخب السنغال للتأهل لكأس العالم 2018 للمرة الثانية في تاريخه

شارك في كأس العالم كـ"لاعب" عام 2002، وكمدرب عام 2018

حصل على مركز "وصيف" أمم إفريقيا كـ"لاعب" مع المنتخب السنغالي 2002

تأهل مع منتخب السنغال كـ"لاعب" لربع نهائي مونديال 2002

قاد السنغال للدور ربع النهائي لبطولة أمم إفريقيا 2017 بعد غياب 11 عامًا

قاد منتخب السنغال للصعود لنهائيات أمم إفريقيا 2019