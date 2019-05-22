رياضة | فرجاني ساسي يصل القاهرة لمؤازرة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يصل القاهرة لمؤازرة الزمالك في نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك، على دعم فريقه قبل إياب نهائى الكونفدرلية الإفريقية أمام نهضة بركان المغربى.

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ووصل ساسى إلى القاهرة لدعم الزمالك قبل المبارة النهائية، رغم غيابه عن المباراة بسبب الإصابة التى عانى منها فى مباراة حسنية أغادير.

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، بعد خسارة الفارس الأبيض فى مباراة الذهاب بهدف دون رد.