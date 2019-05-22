رياضة | مفاجأة.. رونالدو يحدد مدرب يوفنتوس الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رونالدو يحدد مدرب يوفنتوس الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي، في اتخاذ خطوات حاسمة للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

ووفقا لتقارير صحفية إيطالية، فإن كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، طالب إدارة البيانكونيري، بضرورة التعاقد مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، لخلافة أليجري، باعتباره كان قائده فريقه السابق أثناء ارتداء قميص ريال مدريد.

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وكشفت صحيفة "إلبيانكونيرو"، أن هذا القرار سيتسبب في موجة غضب كبيرة من قبل جماهير السيدة العجوز، بسبب أن مورينيو كان مدربًا لإنتر ميلان، في وقت سابق، وهو العدو اللدود لليوفي، لكن الدون يرى أن مورينيو سيكون المنقذ وسيقرب النادي من دوري الأبطال.

وكان رونالدو قد لعب تحت قيادة مورينيو، أثناء توليه المهمة الفنية لريال مدريد.