رياضة | 5 أسلحة تقود الزمالك لانتفاضة تاريخية أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 أسلحة تقود الزمالك لانتفاضة تاريخية أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الرباط، في إياب المباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفيدرالية".

ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين في لقاء الأحد المقبل من أجل تعويض هزيمته في لقاء الذهاب بهدف دون رد، لخطف اللقب من أنياب بطل المغرب ومعادلة إنجاز النادي الأهلي التاريخي الذي توج باللقب الاول لمصر في تاريخ البطولة تحت مسماها الجديد.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي 5 أسلحة تقود الزمالك لانتفاضة تاريخية ضد نهضة بركان وخطف اللقب من العملاق المغربي:-

- المؤازرة الجماهيرية

ينتظر فريق الزمالك الدعم والمساندة الجماهيرية الكبيرة بمدرجات ملعب برج العرب، بعدما وزارة الداخلية على حضور 60 ألف متفرجا للقاء الأحد بطلب من رئيس النادي، لاسيما وأن عامل المؤازرة الجماهيرية هو الأهم على الإطلاق خلال تلك المواجهة الحاسمة والمرتقبة، ومن المنتظر أن تلعب جماهير الزمالك الدور السحري والفعال في تحقيق الفارس الأبيض لانتفاضة وقلب الطاولة على بطل المغرب ولا سيما وأن جماهير أبناء ميت عقبة ، وكانت عاملًا حاسمًا في تجاوز الفريق العديد من أصعب المواجهات.

- إحراز هدف مبكر

سيضع لاعبو الزمالك تركيزهم على إحراز هدف مبكر في الدقائق الأولى أمام نهضة بركان ليسهل الفريق مأموريته ويُمهد طريقه نحو إحراز المزيد من الأهداف تباعًا، لاسيما وأن في حالة تلقي الفريق المغربي هدفا مبكرا سيتعرض لاعبوه لحالة من الرهبة الكبيرة والارتباك الكبير، في المقابل من شأن هذا الأمر منح لاعبي الفريق الزمالك دفعة معنوية هائلة، من أجل تسجيل المزيد من الأهداف وتسهيل مهمة الفريق كثيرًا نحو التتويج باللقب الأول في تاريخه تحت المسمى الجديد للبطولة.

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- تفادي مفاجآت نهضة بركان

يجب على لاعبي الزمالك تجنب إحراز فريق نهضة البركان أي أهداف خلال لقاء الأحد من شأنها إرباك حسابات الفريق والدخول في حالة من التوتر والارتباك مما يؤثر سلبيا على طموح وأحلام الفارس الأبيض بحصد اللقب الاول في تاريخه تحت المسمى الجديد، وبالتأكيد سيضع الجهاز الفني للزمالك بقيادة كريستيان جورب في حسبانه ضرورة التأمين الدفاعي الأمثل دون أي أن يكون هذا الأمر على حساب الهجوم، ولا سيما وأن الفريق المغربي يمتلك أحد أفضل المهاجمين في إفريقيا وهو التوجولي لابا كودجو القادر على التسجيل من أنصاف الفرق كما فعل في لقاء الذهاب عندما احرز هدف اللقاء الوحيد من هجمة مرتدة نموذجية بالدقيقة 94 من عمر اللقاء.

- اللعب بطريقة هجومية

على الرغم من النقص العددي الذي يتعرض لها الزمالك أمام نهضة البركان بعدما تأكد غياب حمدي النقاز وعمر السعيد للإيقاف، إلا أن الجهاز الفني للأبيض يسعى لخوض مباراة الأحد بخطة هجومية تمكنه من الضغط منذ الدقيقة الأولى على الفريق المغربي والسيطرة على منطقة المناورات للاندفاع نحو الهجوم منذ البداية دون أن يكون ذلك على حساب التأمين الدفاعي، لإحراز أكثر من هدف في شباك بطل المغرب.

- دعم الإدارة

يتحفز لاعبو الزمالك بدعم مجلس الإدارة قبل تلك المواجهة المرتقبة، وهو الأمر الذي من شأنه تحفيز لاعبي الفريق بشكل كبير ومنحهم دفعة معنوية كبيرة، قبل مواجهة الإياب وهو الأمر المعتاد، الذي يقوم به مجلس الزمالك في الفترات السابقة.