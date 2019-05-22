رياضة | برشلونة يحسم مصير حارسه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير حارسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة حسم مصير حارس مرمى الفريق الهولندي جاسبر سيلسين في الميركاتو الصيفي.

وكان سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة قد طلب من إدارة النادي الرحيل بشكل رسمي في الميركاتو الصيفي لنادي بنفيكا البرتغالي للحصول على فرصة المشاركة.

وبالرغم من موافقة سيلسين على عرض نادي بنفيكا إلا أن مطالب برشلونة المادية قد تعيق الصفقة بعدما طلب النادي الكتالوني 25 مليون يورو.

ورصد نادي بنفيكا 15 مليون للتعاقد مع سيلسين في حين يصر برشلونة على 25 مليون يورو وهو السبب الرئيسي الذي يعرقل رحيل الحارس.