رياضة | نادي النصر لجماهير الزمالك:"مفيش تذاكر.. الموجود للأعضاء فقط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي النصر لجماهير الزمالك:"مفيش تذاكر.. الموجود للأعضاء فقط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي النصر بدء عملية بيع تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وقال مسؤولو نادي النصر لجماهير الزمالك التي تجمعت أمام مقر النادي منذ الصباح الباكر : مفيش تذاكر.. والكمية الموجودة سوف تباع للأعضاء فقط، ولا يوجد هنا منفذ بيع للتذاكر، هناك ١٠٠٠ تذكرة موجودة سيتم بيعها لأعضاء النادي فقط.

وتدخلت القوات الأمنية الموجودة أمام مقر نادي النصر لصرف جماهير الزمالك المتواجدة أمام النادي للحصول على التذاكر.