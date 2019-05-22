رياضة | بالتفاصيل.. تشكيل الأجهزة الفنية بالفشن الرياضي ببني سويف استعداد للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. تشكيل الأجهزة الفنية بالفشن الرياضي ببني سويف استعداد للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل " الخليج 365 الرياضى " على قرار مسؤولي الفشن الرياضى برئاسة رمضان كمونة رئيس قطاع كرة القدم وهانى محمد المدير التنفيذى والخاص بتشكيل قطاع الناشئين بالنادى بالموسم الجديد 2019 /2020 .

واستقر مسؤولو النادى السويفى على ضم العديد من العناصر المتميزة بمجال التدريب والإدارة لاستكمال مسيرة الفرق السنية المختلفة والتى تشارك بدوريات منطقة بنى سويف لكرة القدم .

مسؤولو النادى استقروا على تولى راضى محمد منصب مدير عام الاكاديميات ويضم القطاع مجموعة من من المدربين الشباب بجميع المراحل السنية لخوض جميع المسابقات ابتدأ من ٩٩ وحتي البراعم.

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على صعيد الإدارة الفنية فقد تقرر تولى محمد عجيب منصب المدير الفنى للفريق الكروى الأول المشارك بدورى الدرجة الرابعة فيما يتولى حسن نوفل منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بجانب منصبه كمديرا فنيا لفريق مواليد ٩٩ وهادى جمعه مديرا فنيا لفريق ٢٠٠١ فيما تولى خالد دياب منصب مدير قطاع البراعم فرع الشرق بجانب منصبه كمدير فني لفريق ٢٠٠٢ وتولى حسام الدخاخني منصب المدير الفني لفريق ٢٠٠٣ فيما يقود جميل سمير فريق فريق ٢٠٠٤ والدكتور أحمد عبد الباقى منصب المدير الفني لفريق ٢٠٠٥ .

واستقر مسؤولو النادى على إسناد منصب المدير الادارى و التنفيذي لهاني محمد فيما يتولى الدكتور محمد على مسؤولية اللجنة الطيبة ومحمد طارق مديرا اداريا .

بينما حملت قائمة المدربين المساعدين ومدربي قطاع البراعم كلا من محمود توتي وايمن سيد واحمد رمضان و محمد عوض الله و سمير مصطفي ومحمد الحنفي ومحمود عبد الجيد ومحمد ربيع مدربى حراس المرمى .