رياضة | الحلقة 2 من نجوم يشاركون في كان 2019.. "ويلفرد زاها" نجم البريميرليج الساطع الذي يسعى كبار أوروبا لضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 2 من نجوم يشاركون في كان 2019.. "ويلفرد زاها" نجم البريميرليج الساطع الذي يسعى كبار أوروبا لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم 21 يونيو المقبل، وذلك حيث ستقام النسخة القادمة في مصر، وأوقعت القرعة منتخب الفراعنة بجانب منتخبات "زيمبابوي - الكونغو - غينيا" في المجموعة الأولى.

ويقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" سلسلة حلقات عن نجوم سوف يشاركون في بطولة الأمم الأفريقية 2019، وتخص كل حلقة نجم أفريقي أو عربي بارز، وكل ما قدمه خلال الموسم الحالي مع فريقه.

وسيكون نجم الحلقة الثانية هو اللاعب الإيفواري "ويلفرد زاها" لاعب فريق كريستال بالاس الإنجليزي.

وشارك اللاعب الإيفواري ويلفرد زاها مهاجم فريق كريستال بالاس الإنجليزي في 34 مباراة هذا الموسم، حيث نجح في إحراز 10 أهداف في مرمى المنافسين، وصنع 5 أهداف لزملائه.

Advertisements

ويعد زاها من أكثر اللاعبين في تلقي الإنذارات بالدوري الإنجليزي، وحصل على 9 بطاقات صفراء في البريميرليج، وتعرض للطرد مرة واحدة هذا الموسم.

وخاض ويلفرد زاها مع منتخب كوت ديفوار 3 مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية في الجابون 2017، ولم ينجح في التسجيل خلال البطولة، والتي خسرتها مصر في المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ويسعى كبار أوروبا للتعاقد مع زاها خلال الميركاتو الصيفي القادم، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه خلال الموسمين الماضيين، حيث أعلن مسئولو كريستال بالاس عن موافقتهم بيع اللاعب بمبلغ 100 مليون يورو، وذلك بعد رغبة فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم مهاجم منتخب كوت ديفوار.

وتشهد بطولة كأس أمم أفريقيا مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخها، حيث ينقسم الدور الأول إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة القارية إلى 4 مستويات، إذ يضم كل مستوى 6 منتخبات، لتكوين المجموعات الست.