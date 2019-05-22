رياضة | من هو حفيد "مبارك" الأهلاوي الذي يعشق صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من هو حفيد "مبارك" الأهلاوي الذي يعشق صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد عمر علاء مبارك حفيد محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق الابن الوحيد لنجل الرئيس علاء مبارك.

وانضم عمر لفريق الناشئين مواليد 2000 في النادي الأهلي، بعد فترة إعداد من عمر 8 سنوات على يد خبراء من نادي برشلونة الإسباني.

أشاد بموهبة حفيد مبارك عمرو أبو المجد مدير قطاع الناشئين بالأهلي، وخضع لاختبارات عديدة وأثبت كفاءته.

مثله الأعلى في كرة القدم هو المصري المحترف في نادي ليفربول الانجليزي، محمد صلاح.