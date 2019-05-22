رياضة | أسامواه جيان يتراجع عن الاعتزال الدولي بسبب "الرئيس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامواه جيان يتراجع عن الاعتزال الدولي بسبب "الرئيس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر أسامواه جيان مهاجم قيصري سبورت التركي ومنتخب غانا تراجعه عن الاعتزال الدولي، بعد اتصال هاتفي قام به رئيس بلاده ليثنيه عن قراره.

وأصدر جيان أسامواه عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر" بيانا أعلن فيه تراجعه عن قرار الاعتزال بعد طلب نانا أدو دانكو رئيس غانا، والذي أكد أنه لا يمكن رفضه أو تجاهله.

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ويتواجد منتخب غانا في المجموعة السادسة برفقة الكاميرون وبنين وغينيا بيساو في أمم إفريقيا 2019 بمصر.

وكان جيان قد أعلن اعتزاله الدولي وعدم المشاركة مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا 2019، والتي تحتضنها مصر بعد قرار المدرب كواسي أبياه بتجريده من شارة قيادة النجوم السمراء.