عائلة هنريك مخيتاريان تحرمه من خوض نهائي «أوروبا ليج»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبح في حكم المؤكد عدم مشاركة النجم الأرميني هنريك مخيتاريان، لاعب وسط مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، مع فريقه في مباراة نهائي بطولة الدوري الأوروبي “أوروبا ليج”، امام فريق تشيلسي، والتي تقام في مدينة باكو، عاصمة أذربيجان.

نادي أرسنال الإنجليزي، أكد أن لاعبه مخيتاريان سيغيب عن نهائي “أوروبا ليغ” ضد تشيلسي أواخر الشهر الحالي، بسبب مخاوف على خلفية التوتر السياسي بين بلاده وأذربيجان، التي تستضيف عاصمتها باكو المباراة.

النادي اللندني كان قد أبدى في وقت سابق مخاوف من إحجام مخيتاريان عن المشاركة في النهائي المقرر في 29 مايو الحالي على خلفية التوتر بين أرمينيا وأذربيجان، لا سيما النزاع حول منطقة “ناغورني قره باخ”.

فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري، أكد أن لاعب خط وسطه لن يكون ضمن التشكيلة التي ستنتقل الى أذربيجان، موضحاً في بيان “نشعر بخيبة أمل كبيرة للإعلان أن هنريك مخيتاريان لن يسافر مع الفريق لخوض نهائي أوروبا ليغ أمام تشيلسي”.

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وأضاف: لقد بحثنا بدقة في كل الخيارات المتوفرة لميكي، ليكون ضمن من التشكيلة، مؤكداً أنه بعد البحث مع اللاعب وعائلته اتفقنا جميعا على ألا يكون ضمن المجموعة المسافرة.

وعلى رغم تأكيدات سابقة من سفير أذربيجان في لندن، طاهر تغي زاده، بأن مخيتاريان لن يواجه أي تهديد، لم يكن اللاعب مقتنعاً بأنه سيكون آمناً.

مخيتاريان كتب عبر حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة ”تويتر” قائلا: بعد الأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات الحالية، توجب علينا اتخاذ القرار الصعب بعدم السفر مع الفريق إلى نهائي أوروبا ليغ أمام تشيلسي، إنها مباراة لا تسنح كثيرا بالنسبة لنا كلاعبين وعليّ أن أقر بأنني أتألم كثيراً للغياب عنها.. سوف أشجع زملائي.

الاتحاد القاري للعبة أكد أنه بذل كل جهد ممكن لضمان أمن اللاعب، موضحاً في بيان: “بالتعاون مع نادي أرسنال، بحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن كل التطمينات المتعلقة بسلامة اللاعب في أذربيجان، وحصل عليها من أعلى السلطات في البلاد.. ونتيجة لهذه الضمانات، تم إعداد خطة أمنية شاملة وقدمت إلى النادي، مشيراً في الوقت ذاته الى أنه يحترم قرار عدم سفر اللاعب.