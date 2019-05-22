انت الان تتابع تفاصيل خبر بعثة "العنابي" تطير إلى تكساس استعداداً لكوبا أمريكا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 22 مايو 2019 04:58 مساءً - تغادر الدفعة الأولى من بعثة منتخب قطر لكرة القدم، الأربعاء، إلى تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية؛ لخوض المعسكر التدريبي استعداداً لخوض بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل، في الفترة ما بين 14 يونيو و7 يوليو المقبلين.

وتتعلق الدفعة الأولى باللاعبين الذين أنهوا منافسات الموسم الحالي، على أن تغادر الدفعة الثانية المكونة من لاعبي السد والدحيل والريان، في الـ26 من مايو الجاري، عقب خوضهم الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

ويعسكر "الأدعم" في تكساس لمدة أسبوع، حيث سيقتصر على التدريبات الخفيفة وتطبيق الخطط التكتيكية، ثم يخوض المنتخب القطري مباراته الودية الأولى أمام نظيره البرازيلي، في الخامس من يونيو المقبل، في معسكره الأخير في البرازيل، في حين ستكون مباراته الودية الثانية الأخيرة في التاسع من الشهر ذاته، أمام أحد الأندية البرازيلية.

Advertisements

ويشارك "العنابي" القطري في البطولة اللاتينية، التي تُعد الأقدم بالعالم بين جميع البطولات على مستوى المنتخبات، ببطاقة دعوة من الاتحاد القاري للعبة (كونميبول)، كما أنه يخوض البطولة بصفته بطلاً للقارة الآسيوية، عقب تتويجه باللقب للمرة الأولى في تاريخه، محققاً الفوز في جميع مبارياته، واستحواذ نجومه على مختلف الجوائز الفردية.

ومن المقرر أن يبدأ الأدعم"، الذي يستعد للنسخة المونديالية المقبلة التي تحتضنها قطر، شتاء عام 2022، مشواره في كوبا أمريكا بلقاء الباراغواي، في الـ16 من يونيو 2019، ثم مواجهة كولومبيا في الـ19 من الشهر نفسه، على أن يختتم لقاءاته أمام الأرجنتين في الـ23 من الشهر ذاته.

وبحسب لوائح البطولة، يتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حلا بالمركز الثالث في دور المجموعات، وذلك لإكمال مواجهات دور الثمانية.