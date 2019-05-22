انت الان تتابع احتشاد جمهور الزمالك لشراء تذاكر نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ٢٢ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٨ م

جمهور الزمالك

شهد صباح اليوم الأربعاء احتشاد أعداد كبيرة من جماهير نادي الزمالك أمام مقر النادي الأبيض؛ من أجل الحصول على تذاكر مبارة إياب نهائي البطولة الكونفدرالية بين فريقي الزمالك ونهضة البركان المغربي في اللقاء المرتقب يوم الأحد المقبل في العاشرة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتوافدات الجماهير بشكل هائل منذ ليلة أمس قبل أن يتوقف البيع بسبب مران الفريق، على أن يستكمل اليوم عملية البيع من خلال منفذ القلعة البيضاء، ومن خلال المنافذ المختلفة كما حددها رئيس الزمالك بالأمس.

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ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان، فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادي الزمالك، ونادي الشمس، ونادي السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفي السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديي الترام والأولمبى، والشرقية. واستقبلت إدارة الزمالك بعثة نهضة