انت الان تتابع مينوتي: ميسي يفضل التتويج مع برشلونة عن الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

ليونيل ميسي

قال سيزار لويس مينوتي، مدرب المنتخب الأرجنتين المتوج بمونديال 1978، بأن أفضل لاعب في العالم 5 مرات من قبل ليونيل ميسي، يفضل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عن التتويج بأي لقب مع منتخب بلاده الأرجنتين، ومع ذلك لا يشكك مينوتي البالغ من العمر 80 عامًا في رغبة ميسي الدائمة في تمثيل منتخب بلاده، حيث يرى أن ميسي يمكنه بسهولة تامة تفادي اللعب مع الأرجنتين في حال لم يكن يرغب في اللعب على الصعيد الدولي، وقال مينوتي حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أنا على يقين تام بسعادة ميسي بتواجده في صفوف منتخب الأرجنتين".

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وأضاف مينوتي: "لن يجد ميسي أي مشكلة في القول إن إصبع قدمه الكبير يؤلمه إن أراد عدم اللعب مع الأرجنتين، ولكن طالما يتواجد معنا، فهو يشعر بالسعادة بكل تأكيد". وواصل مينوتي: "لا أعتقد أنه يوجد أي لاعب يملك رغبة أكثر من ميسي في التتويج بلقب ما مع الأرجنتين، وإذا تواجد هذا اللاعب بالفعل، فأنا لم أتحدث معه". واستكمل: