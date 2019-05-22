شكرا لقرائتكم خبر عن اقبال كبير من جماهير الزمالك لشراء تذاكر النهائي الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهد مقر نادى الزمالك إقبالًا كبيرًا، من جانب جماهير القلعة البيضاء لشراء تذاكر المواجهة المهمة والمرتقبة أمام نهضة بركان، المقرر لها، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات إياب نهائى كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفدرالية»، وذلك لدعم ومؤازرة اللاعبين، من أجل تحقيق الفوز واقتناص لقب البطولة، بعد الخسارة فى مباراة الذهاب بهدف دون مقابل.

توافدت الجماهير البيضاء بأعداد كبيرة على مقر النادى، لشراء تذاكر مباراة النهائى، داخل ممر الملك فاروق، المخصص لطرح التذاكر، حيث قامت بالهتاف «واحد.. اتنين» التذاكر فين؟، و«الكونفدرالية يا زمالك»، واضطر كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، لتأخير المران بسبب حضور الجماهير وتواجدهم أمام ملعب النادى، فى ظل رغبته بالحفاظ على تركيز اللاعبين.

وقامت الجماهير بتحفيز اللاعبين، أثناء تواجدهم فى مركز التأهيل المتواجد أمام ملعب النادى، حيث هتفت بحرارة لكل اللاعبين، ولكن نصيب الأسد كان لطارق حامد، كما هتفوا لكهربا وعبدالله جمعة وعمر صلاح، ورددوا «بالدم بالروح أفريقيا مش هتروح».

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وطالبت جماهير القلعة البيضاء، اللاعبين بالحصول على لقب بطولة الكونفدرالية، حيث تفاعل لاعبو الفريق الأبيض مع المشجعين ووعدوهم بالحصول على البطولة، الأحد المقبل، فى برج العرب.

فى السياق ذاته، يواصل مسؤولو النادى عمليات طرح التذاكر، بعد الحصول على موافقة الأمن بحضور 40 ألف مشجع للمباراة، وذلك بعدما بدأت عملية البيع فى الساعات المتأخرة من مساء أمس الأول بالإسكندرية، حيث تم طرح أمس التذاكر أمام الجماهير البيضاء فى مختلف المحافظات.

وتم توزيع منافذ بيع التذاكر بداية من القاهرة عبر منفذ فى نادى الزمالك فى بوابة جامعة الدول العربية، ومنفذ أيضًا فى نادى السكة الحديد ونادى الشمس، إلى جانب منفذ بيع فى جامعة المنصورة ومنفذ فى نادى القضاة، بجانب منافذ فى المنوفية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بعدما قرر مجلس إدارة القلعة البيضاء طرح تذاكر فى مختلف محافظات الجمهورية من أجل مساعدة الجماهير بتوفير منافذ البيع لهم فى كل مكان.

من جانبه، أعلن مجلس إدارة نادى النصر برئاسة عمرو عبد الحق، أنه فى إطار العلاقات الطيبة مع مجلس إدارة نادى الزمالك، تم تخصيص منفذ بيع لتذاكر مباراة نهائى كأس الكونفدرالية بين نادى الزمالك ونهضة بركان المغربى من الفئة الموحدة بقيمة ٥٠ جنيهًا، حيث طرحت التذاكر فى نادى النصر، أمس، من خلال منفذ البوابة الرئيسية.

وطالب مسؤولو نادى الزمالك، الجمهور بالالتزام والتشجيع المثالى للفريق ودعمه خلال المباراة وتوفير جهدهم بالتشجيع مع بداية المباراة وليس قبلها، بالإضافة إلى عدم إطلاق أى هتافات مسيئة والالتزام بتشجيع فريقهم فقط.