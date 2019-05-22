شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يعود لتدريبات الأهلي في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن سعد سمير مدافع الفريق سيعود بشكل تدريجي لتدريبات الكرة بعد شهر ونصف من الآن.

ويعاني سعد سمير مدافع الفريق من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي والتي تعرض لها في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

وأوضح الجهاز الفني أن سعد سمير يسير بشكل جيد في تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي وقطع شوطاً كبيراً في عملية التأهيل، مؤكدًا أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية في يوليو القادم كموعد مبدئي وذلك بناء على حالة اللاعب وقتها ووفقا للبرنامج التأهيلي الذي يسير عليه.