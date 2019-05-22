سولسكاير يقرر المغامرة بعد رحيل دي خيا

يستعد مانشستر يونايتد الإنجليزي، للاعتماد على الأرجنتيني سيرجيو روميرو الحارس البديل كأساسي، بعد الرحيل المحتمل لديفيد دي خيا في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن أولي جونار سولسكاير المدير الفني لليونايتد لا يرغب في صرف الكثير من الأموال على حارس جديد، في مقابل تعزيز الخط الخلفي.

ووصلت المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا من أجل تجديد تعاقده إلى طريق مسدود، حيث طلب الحارس الإسباني 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، وهو ما رفضه مسؤولو النادي الإنجليزي، ما ينبئ برحيله هذا الصيف، حتى لا يرحل في 2020 مجانًا.

ويترقب باريس سان جيرمان الفرنسي موقف دي خيا، حيث يستعد لإنهاء الصفقة إذا قرر مانشستر يونايتد بيعه في الصيف.

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ويملك اليونايتد حارسًا شابًا معارًا إلى شيفيلد يونايتد، وهو دين هندرسون، حيث سيشارك الموسم المقبل في البريميرليج، بعد صعود شيفيلد، وبالتالي سيكتسب المزيد من الخبرات، قبل عودته إلى أولد ترافورد.

ورغم ترشيح أكثر من حارس لخلافة دي خيا، مثل أندريه أونانا حارس أياكس، وجاسبر سيليسين حارس برشلونة وجوردان بيكفورد حارس إيفرتون، إلا أن سولسكاير لن يصرف أموالًا سوى في مراكز معينة.

وشارك سيرجيو روميرو في 44 مباراة منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد عام 2015.