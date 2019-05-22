النهائي الإنجليزي أحدث حلقة في سلسلة الإخوة الأعداء

يطارد المجد الكرة الإنجليزية في الموسم الحالي سواء في دوري أبطال أوروبا أو بالدوري الأوروبي، إذ أن وجود 4 ممثلين من دولة واحدة في المباراة النهائية لبطولتي أوروبا للأندية، هو إنجاز لم يسبق أن حققته أي دولة في القارة العجوز.

ومن المقرر أن يلتقي توتنهام مع ليفربول يوم 1 يونيو / حزيران المقبل، على ملعب واندا ميترو بوليتانو (معقل أتلتيكو مدريد) في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما يصطدم عملاقا لندن تشيلسي وآرسنال في موقعة شرسة، على ملعب باكو بأذربيجان، يوم 29 مايو / آيار الجاري، في نهائي الدوري الأوروبي.

الصدام الوحيد

ولم يسبق أن التقى فريقان من إنجلترا في المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك في نسخة 2008، حيث جمع الصدام بين مانشستر يونايتد وتشيلسي.

وكان النهائي حماسيًا لدرجة كبيرة، واكتسى بالطابع الإنجليزي الشرس، حيث انتهى بفوز الشياطين الحمر بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، بعد أن حسم التعادل الإيجابي (1-1) الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة.

مجد البدايات

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يعود أول صدام بين فريقين إنجليزيين في نهائي أوروبي إلى بطولة كأس الاتحاد وتحديدًا في نسخة 1971-1972، حيث لعب فريق توتنهام مع وولفرهامبتون واندررز، وانتهت مواجهة الذهاب بفوز السبيرز (2-1)، قبل أن يسيطر التعادل على مباراة الإياب بنتيجة (1-1).

نهائيات الإخوة الأعداء

على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا سبق أن جمعت 5 مباريات نهائية بين فريقين من دولة واحدة، لكن الغريب أن هذه الظاهرة لم تبدأ إلا عام 2000.

وجمع النهائي الأول بين عملاقي إسبانيا ريال مدريد وفالنسيا، وانتهى بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-0 على الملعب الوطني في فرنسا.

وفي 2003 كان التحدي في نهائي دوري الأبطال إيطاليًا خالصًا، حيث لعب ميلان مع يوفنتوس على ملعب "أولد ترافورد"، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يحسمها الروسونيري لصالحه بركلات الترجيح (3-2).

وواصل ريال مدريد تفوقه على أبناء إسبانيا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما أسقط غريمه المباشر أتلتيكو مدريد مرتين، الأولى في نسخة 2014 على ملعب دا لوز في لشبونة بنتيجة 4-1.

أما الهزيمة الثانية للروخيبلانكوس أمام الميرنجي فكانت على ملعب سان سيرو عام 2016 بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة الأصلية بالتعادل 1-1.

وسبق أن أشرنا إلى الصدام الإنجليزي عام 2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، والذي جاء بعده بـ5 سنوات صدام الماكينات الألمانية الذي جمع بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند على ملعب "ويمبلي"، وانتهى بفوز العملاق البافاري بنتيجة 2-1.