ريجيلون: سأقاتل للبقاء مع ريال مدريد

أكد سيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر لريال مدريد، أنه سيقاتل من أجل الاستمرار ضمن صفوف الميرنجي خلال الفترة المقبلة.

وقال ريجيلون، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، "سأقاتل من أجل البقاء في ريال مدريد، لأن لدي عقد، ولا أحد يعرف ماذا يمكن أن يحدث في كرة القدم".

وأضاف "أعمل كل يوم لكي أتواجد في كل المباريات الممكنة مع المنتخب الإسباني تحت 21 عاما، للمشاركة في بطولة أوروبا المقبلة، ولكن القرار بيد المدرب دو لا فوينتي".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب الشاب ليس في حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، خلال الموسم المقبل، والذي ينوي فيه الاعتماد على مارسيلو، بجانب نيته لضم فيرلاند ميندي من ليون. كما تشير التقارير إلى نية ليجانيس في ضم ريجيلون على سبيل الإعارة.

وكان ريجيلون أحد أبرز اللاعبين الذين ظهروا وتألقوا في فترة سانتياجو سولاري، وكان يشارك أساسيًا في مركز الظهير الأيسر على حساب البرازيلي مارسيلو.