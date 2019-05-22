البكيري: الاتحاد مع هذه الأسماء يُنافس على بطولات النفَس القصير

أكد الناقد الرياضي محمد البكيري، أن الاتحاد يحتاج لتدعيم صفوفه بلاعبين محليين مميزين خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على البطولات، مُشيدًا في الوقت ذاته بعمل إدارة العميد مؤخرًا

وقال محمد البكيري: “عمل إيجابي الذي تقدمه إدارة الاتحاد .. هذا عندما نعلّق على التأهل لدور الـ16، لكن الحقيقة أن الاتحاد يحتاج لعناصر جديدة من اللاعبين المحليين خاصة. والاتحاد الآن يسعى لإضافة لاعبين محليين”.

وتابع: “جمال باجندوح لن يتم التجديد معه، وأحمد عسيري ينتهي عقده في الفترة الشتوية، وهذا اللاعب لديه أخطاء عديدة، وآخرها في لقاء الوحدة الإماراتي.. وهناك أيضاً لاعبون آخرون سيرحلون من الاتحاد”.

وأضاف: “هناك لاعبَان محليان، لاعب محور ولاعب مهاجم .. وخلال هذين الأسبوعين سيُنهي الاتحاد التعاقد معهما”، وتابع: “في المُجمَل العام سييرا قدّم عملاً جيداً وإدارة الاتحاد جلبت البيشي والشمراني ونجحت في استقطابهم”.

Advertisements

وواصل البكيري تصريحاته لبرنامج “الوقت الأصلي”: “نعم هناك استهداف اتحادي للعديد من اللاعبين المحليين والتي ستُحدِث الفارق .. وهذا توجُّه اتحادي والعدد قد يصِل لخمسة لاعبين”.

واختتم البكيري تصريحاته قائلًا: “الاتحاد مع هذه الأسماء الموجودة استمر 10 مواسم بلا دوري .. فقط بطولات النفَس القصير .. ويجب على الاتحاد أن يستقطب لاعبين جُدد”.

ويُعد الموسم الحالي هو الأسوأ لنادي الاتحاد حيث أنهى منافسات الدوري محتلًا المركز العاشر، ووصل إلى نهائي كأس الملك ولكنه خسر اللقب أمام التعاون، إلا أنه يسير بشكل جيد في دوري أبطال آسيا وتأهل إلى دور الـ16.