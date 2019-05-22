شكرا لقرائتكم المسابقات تعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، وذلك على النحو التالي: مباريات يوم 27 مايو: الجونة والإسماعيلي النجوم وإنبي مصر المقاصة و طلائع الجيش والداخلية والمصري . Advertisements مباريات يوم 30 مايو: حرس الحدود وبيراميدز مباريات يوم 3 يونيو: بتروجت والمقاولون الإنتاج الحربي ودجلة الاتحاد السكندرى وسموحه حرس الحدود أو الجونة مع الزمالك

جدول المباريات

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