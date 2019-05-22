شكرا لقرائتكم طلائع الجيش إجازة لمدة 3 أيام بعد اكتساح الاتحاد برباعية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كافأ البلجيكى لوك إيميل المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه بإجازة ثلاثة أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندرى برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما فى إطار مباريات الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وضمان البقاء رسميا فى الدورى الموسم المقبل. ويستأنف طلائع الجيش تدريباته فى العاشرة مساء السبت المقبل، استعدادا لمواجهة فريق مصر المقاصة فى إطار الجولة الأربعة والثلاثين والأخيرة من منافسات الدورى المصرى، والتى لم يتحدد موعدها حتى الآن. يحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى مثلهم وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 40 هدفا وتلقت شباكه 38 هدفا.

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