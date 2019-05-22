شكرا لقرائتكم فزورة لجنة المسابقات اليوم: الزمالك يواجه الجونة أو حرس الحدود!... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "الزمالك يواجه الجونة أو حرس الحدود".. هذا العنوان ليس فزورة رمضانية ، وإنما هو قرار من لجنة المسابقات التابعة لاتحاد الكرة خلال الاعلان اليوم عن مواعيد مباريات الأسبوع الـ 34 والأخير للدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة.

جاءت المباريات التى أعلنت عنها لجنة المسابقات، لتقام يوم 3 يونيو على النحو التالى:

-بتروجت والمقاولون

-الإنتاج الحربي ودجلة

Advertisements

-الاتحاد السكندرى وسموحة

-حرس الحدود أو الجونة مع الزمالك



جدول المباريات

عقب انتشار الخبر على المواقع الإخبارية، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعى من الجماعة الكروية ،خصوصاً الأهلاوية يعلقون على فكرة عدم الاستقرار على ناد من الثنائى "الحدود والجونة" لمواجهة الزمالك، ويتساءلون : هل هذا القرار فزورة اليوم؟

يذكر أن لجنة المسابقات لم توضح أسباب عدم الاستقرار على الجونة أو الحدود من أجل ضرب موعد مع الزمالك.