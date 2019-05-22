شكرا لقرائتكم بتروجت يضرب "كرسى فى الكلوب" بسبب الأهلي ويهدد بالانسحاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فجر مسئولو نادي بتروجت، مفاجأة من العيار الثقيل، قبل إقامة مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالى.

وشدد مسئولو بتروجت على عدم خوض مباراة المقاولون العرب بالأسبوع الأخير للدوري الممتاز قبل خوض النادي الأهلي مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 28 مايو الجاري.

Advertisements

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 3 يونية المقبل.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي بتروجت ضرورة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لذا يتمسك ناديه بعدم خوض لقاء المقاولون قبل خوض منافسه مباراته المؤجلة أمام الأهلي.

وكشف المصدر ذاته تمسك بتروجت بأقل حقوقه وهو إقامة كافة مباريات الجولة الأخيرة للدوري فى نفس اليوم والتوقيت .