شكرا لقرائتكم ماذا تعرف عن رياضة الووشو؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هناك العديد من الرياضة التى لا نعرف عنها الكثير نظرا لعدم ممارستها فى مصر ولا نعرف أخبار عنها، ونركز دائما على الألعاب المشورة فقط.

من تلك الرياضات الغريبة هى رياضة "الووشو" وهى عباراة عن رياضة استعراضية تشمل حركات قتالية متنوعة بأساليب ومهارات غريبة، ومن أهم الرياضات المشهورة فى الصين خاصة وجميع دول العالم عامة، وتعرف رياضة الووشو أيضا برياضة الكونغ فو.

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ويستخدم فى هذه الرياضة عدة أدوات مثل السيف بنوعيه الرفيع والعريض، بالإضافة إلى أسلحة طويلة كالرمح، والعصا .

ومن أهم فوائد هذه الرياضة تهدئة الأعصاب، وإخراج الطاقة المختبئة بالجسم، فضلا عن زيادة الثقة بالنفس، وإزالة القلق وإراحة النفس.