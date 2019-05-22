شكرا لقرائتكم طنطا يطلب استعارة ثنائى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو طنطا النادى الأهلى بضم الثنائى أكرم توفيق وأحمد حمدى ثنائى الأهلى لمدة موسم، لتدعيم صفوف طنطا الصاعد حديثا للدورى الممتاز من خلال فاكسا رسميا. وينتظر طنطا الرد الرسمى من الأهلى من أجل الدخول فى مفاوضات رسمية مع الثنائى لتحديد القيمة المالية الخاصة بانضمامهما لصفوف أبناء السيد البدوى فى الموسم المقبل. وأجرى المحاسب فايز عريبى اتصالا هاتفيا بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، وذلك للاتفاق على استعارة الثنائى، فى الوقت الذى أكد فيه رئيس النادى الأهلى لرئيس طنطا على موافقة إدارة الأهلى على انتقال الثنائى مع ترك الحرية لإدارة طنطا فى الاتصال بالثنائى وتحديد القيمة المالية لانتقالهم لنادى طنطا فى الموسم المقبل.

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