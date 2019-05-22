شكرا لقرائتكم أكلات الرياضيين المفضلة.. خالد مرتجى: أعشق القطايف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة نادى الاهلى، عم أكلاته المفضلة فى شهر رمضان المبارك. وقال عضو مجلس إدارة الأهلى، إنه يعشق القطايف، والذى يداوم على تناولها طيلة الشهر الكريم. Advertisements

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