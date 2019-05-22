عصام عبد الفتاح: سعيد بالحكام المصريين لهذا السبب...

جدة - عمرو شويل عبر عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ورئيس لجنة الحكام، عن سعادته بالنجاحات التى يحققها التحكيم المصرى على المستوى الدولى بعد اختيار هانى العراقى للتحكيم فى كأس العالم للكرة الشاطئية فى سبتمبر القادم، ومشاركته فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالرأس الأخضر.

وقال عبد الفتاح أنه تم اختيار جهاد جريشة ومحمود أبو الرجال لكأس العالم للشباب، حيث يشارك أبو الرجال فى المباراة الافتتاحية بين هولندا وكولومبيا، ويدير جريشة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الوداد المغربى والترجى التونسى، وهذا أكبر رد على المشككين فى مستوى التحكيم المصرى.

وشهد الدورى المصرى فى الموسم الحالى استعانة أكثر من فريق بالدورى بحكام أجانب لإدارة مبارياتهم على رأسهم بيراميدز والزمالك والأهلى وأخيراً بتروجت وسموحة.