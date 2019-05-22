الخطيب يتناول الإفطار فى مقر إقامة الأهلى...

جدة - عمرو شويل ينوى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى تناول وجبة الإفطار فى فندق إقامة فريق الكرة بالإسكندرية قبل حضور مباراة الأحمر مع الإسماعيلى، المقرر لها مساء اليوم،الأربعاء، باستاد برج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز.

ويدعم الخطيب اللاعبين والجهاز الفنى فى هذه المباراة الهامة التى يتطلع فيها الأهلى للفوز من أجل استكمال رحلة التتويج ببطولة الدورى.

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ويتربع الأهلى على قمة الدورى قبل لقاء الليلة بـ73 نقطة فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 41 نقطة.