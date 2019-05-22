هانى رمزى: الالتزام بـ23 لاعبا فقط فى قائمة بطولة أمم أفريقيا "ظالم"...

جدة - عمرو شويل أكد هانى رمزى مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم، أن الالتزام بـ23 لاعبا فقط فى بطولة أمم أفريقيا "ظالمة"، مؤكدا أنه كان يتمنى زيادة العدد ولكنها لوائح البطولة.

وأكد رمزى أن اختيارات المنتخب لا ترضى الجميع، ولكننا نبحث عن من يفيد خطتنا خلال تلك المرحلة دون التقليل من أى لاعب فهناك لاعبين كبار تم استبعادهم، وهذا لا يعنى التقليل من إمكانياتهم الفنية والبدنية وأنهم نجوم كبار.

وتنص لوائح بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل على قيد كل فريق لـ23 لاعبا فقط بواقع 3 حراس مرمى و20 لاعبا على أن يكون يوم 11 يونيو هو آخر موعد لإعلان القائمة النهائية.

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اختار المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى والجهاز المعاون 25 لاعباً هم:



أحمد المحمدى (أستون فيلا الإنجليزى)، وليد سليمان (الأهلى)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، أحمد على كامل (المقاولون العرب)، محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حجازى (ويست بروميتش الإنجليزى)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوى (بيراميدز)، مروان محسن (الأهلى)، محمد أبوجبل (سموحة)، طارق حامد (الزمالك)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، على أحمد "غزال" (فيرنس البرتغالى)، محمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركى)، عمرو وردة (أتروميتوس اليونانى)، أيمن أشرف (الأهلى)، محمد الشناوى (الأهلى)، محمود حمدى "الونش " (الزمالك)، باهر المحمدى (الإسماعيلى)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).