شكرا لقرائتكم الخليج 365.. المعسكر الألمانى يثير الجدل فى الأهلى والسبب لاسارتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو النادى الأهلى الشركة الراعية بإقامة معسكر فى ألمانيا خلال فترة توقف الدورى، بعد المفاضلة مع أكثر من دولة أخرى، ولكن تم الاستقرار فى النهاية على إقامته فى المانيا.

ويثير معسكر الأهلى حالة من الجدل بسبب وجود رغبة من إدارة الكرة فى إقامته للاستفادة من فترة التوقف الطويلة، خاصة بعد تأجيل مباراتى الزمالك والمقاولون العرب لبعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية، إلا أن هناك اتجاها يعارض الأمر، نظرا لتواجد الأورجويانى مارتن لاسارتى على رأس الجهاز، والذى تم اتخاذ قرارا بإقالته فور انتهاء بطولة الدورى، وبالتالى قيادته للمعسكر الجديد ليس بالأمر المجدى وفقا لرؤيتهم.

ومن المقرر أن يتخذ مسئولو الأهلى القرار النهائى سواء بالسفر لألمانيا وإقامة المعسكر أو تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم.