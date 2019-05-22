شكرا لقرائتكم برنامج خاص لـ حازم إمام استعدادا لنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مدرب الزمالك السويسرى كريستيان جروس، برنامجا تدريبيا خاصا لتجهيز حازم إمام الظهير الأيمن، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق، أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل مدرب الزمالك فى استعادة حازم إمام حساسية المباريات قبل المشاركة أمام نهضة بركان، خاصة وإنه كان بعيدًا عن الملاعب لفترة طويلة عقب تعرضه للإصابة فى عضلة السمانة خلال مشاركته فى مباراة سموحة بالدورى.

جدير بالذكر أن التونسى حمدى النقاز يغيب عن مباراة فريقه أمام بركان المغربى، والمقرر لها الأحد المقبل على استاد برج العرب، بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثانى فى لقاء الذهاب.