عامر حسين: إنهاء الدورى المصرى 3 يونيو إنجاز رائع...

جدة - عمرو شويل قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إن صعوبة الوقت التى صادفت الموسم المحلى الحالى لم تكن خاصة بالدورى المصرى فقط بل عانت منها أفريقيا، لأنه موسم استثنائى بسبب تغيير مواعيد المسابقات الأفريقية مما أجبرنا على أن نلعب دورتين لكل بطولة أفريقية خلال الموسم الحالي.

أضاف رئيس المسابقات أن إنهاء الدورى عمليا فى 3 يونيو المقبل - باستثناء مباراتين - يعد إنجازا إذا ما وضع فى الاعتبار أن الدورى المصرى يضم 18 ناديا ( 34 أسبوعا ) مقارنة بالدورى المغربى الذى يضم 16 ناديا والدورى التونسى 14 ناديا وكلاهما ممتد حتى منتصف يونيو المقبل.

أشار رئيس لجنة المسابقات بأن شكوى بعض الأندية التى مد فترات التوقف لديها إلى شهرذلك وارد الحدوث فى أى مكان فى العالم ضاربا المثل بنادى ليفربول الإنجليزى الذى يلعب له محمد صلاح نجم مصر، وقد أنهى الدورى يوم 12 مايو الحالى، فى حين يستكمل تدريباته منذ ذلك التاريخ استعدادا لمباراة فى بطولة أوروبا ستقام 1 يونيو المقبل.