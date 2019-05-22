شكرا لقرائتكم طلعت يوسف مديراً فنياً للاتحاد السكندرى فى المباراة المصيرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع طلعت يوسف المدير الفنى السابق لمصر المقاصة على تولى القيادة الفنية للفريق، خلفا لحلمى طولان فى المباراة المقبلة فقط أمام سموحة فى الجولة رقم 34 والأخير لمسابقة الدورى العام . ووافق يوسف على قيادة الاتحاد السكندرى فى المباراة المصيرية لعشقه وانتمائه للكيان الكبير كأحد أبنائه الأوفياء، مؤكدا أن قبوله لهذه المهمة واجب مقدس تجاه ناديه، مناشداً جماهير الثغر الوفية الوقوف صفاً واحداً خلف الفريق لعبور المحنة والعودة من جديد للمكانة الطبيعية التى يستحقها زعيم الثغر . وفوض مجلس إدارة النادى طلعت يوسف فى تشكيل الجهاز الفنى المعاون له والذى سيتم إعلانه خلال الساعات القليلة القادمة .

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