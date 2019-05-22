نيدفيد يسير على خطى ثابتة للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة...

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جدة - عمرو شويل يسير كريم نيدفيد بشكل لاعب النادى الأهلى بشكل جيد فى تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من آثار جراحة غضروف الركبة التى خضع لها مؤخرًا فى ألمانيا. وبحسب مصدر بالجهاز الفنى للأهلى فإن اللاعب سيعود إلى ألمانيا قريبا أيضا للإطمئنان عليه خاصة أنه يسير وفقا برنامج علاجى وتأهيلى محدد وأنه لا توجد أية مبررات للتعجل فى عملية تأهيل اللاعب وتجهيزه. وأجرى كريم نيدفيد مؤخرًا جراحة غضروف الركبة فى ألمانيا تحت إشراف البروفسيور الألمانى فايلر الذى قدم للجهاز الفنى أيضا تقريرا شاملا عن اللاعب وبرنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يسير عليه فى مصر بعد عودته من ألمانيا.

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